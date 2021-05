Comment les "100 ans de la radio" ont tourné au cluster géant

Samedi soir, sur France 2, étaient réunis tous les talents de la radio, sur un seul plateau télé et en pleine pandémie. De quoi créer le plus gros cluster médiatique de l’histoire. Léa Salamé, Marc Fauvelle, Jean-Jacques Bourdin, Yves Calvi et bien d’autres, ils étaient tous réunis pour fêter les 100 ans de la radio avec une jolie fête, sans masque et avec des distances de sécurité pas toujours respectées. Résultat : après la détection d’un cas positif au Covid, ils sont tous placés à l’isolement ce lundi.