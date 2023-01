Comment les Chippendales ont participé à l’émancipation du regard des femmes

Depuis mercredi, la série « Welcome to Chippendales » est disponible sur Disney +. Elle retrace l’histoire de cette troupe de strip-teaseurs, créée en 1978. Elle a entraîné une véritable révolution, en marquant notamment l’émancipation du regard des femmes. Ils ont débarqué en France en 1992. Les spectatrices étaient alors souvent perçues comme des écervelées et les danseurs, eux, comme des objets.