Comment les grandes marques de mode abattent la forêt amazonienne

Pour rester sur le sujet du cuir, l’International Council of Tanners vient de publier une étude édifiante pour montrer l’énorme impact des marques de mode sur la déforestation en Amazonie. Pour satisfaire leurs besoins en cuir, les marques abattent chaque année 430 millions de bovins, un chiffre en constante augmentation. Pour avoir toujours plus de place pour plus de têtes de bétails, les éleveurs brésiliens abattent donc massivement la forêt amazonienne.