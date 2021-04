Comment les "non prioritaires" arrivent à se faire vacciner

Avec l’ouverture de ces vaccinodromes, on assiste à l’arrivée d’une nouvelle population : celle des « non prioritaires ». En somme, des Français se rendent en fin de journée dans les centres de vaccination pour se faire piquer avec les doses restantes qui, sans eux, finiraient à la poubelle. Et c’est parfaitement légal.