Comment les Parisiens vont-ils profiter du déconfinement malgré les interdictions ?

Les parcs et jardins de Paris resteront fermés. Malgré la demande renouvelée de la maire de la capitale, le ministre de la Santé a interdit la réouverture des espaces verts parisiens. Le canal Saint-Martin et les marches du Sacré-cœur, pris d’assaut par les Parisiens en manque de liberté, ont été évacués en début de semaine. Alors, où prendre l’air sans prendre de risques à Paris ce week-end ? On en parle avec Paul Gasnier.