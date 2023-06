Faut-il limiter les vols en avion à 4 dans une vie, comme le propose Jean-Marc Jancovici ?

L’expert sur le changement climatique, Jean-Marc Jancovici, s’est dit favorable “à un système communiste qui limiterait, pour les riches et les pauvres, le nombre de vols à 3 ou 4 dans une vie”. Les professionnels de l’aviation fulminent et jugent la proposition irréaliste et l’avion indispensable. Cette proposition concernant les vols de loisirs est tellement radicale qu’elle pourrait aider à atteindre l’objectif neutralité carbone d’ici 2050 fixé par Emmanuel Macron. En France, les vols intérieurs ont été supprimés s’il existe une alternative de moins de 2h30 en train. En réalité, seules 3 lignes ont été supprimées : les trajets de Paris-Orly vers Nantes, Lyon et Bordeaux. La liste des lignes supprimées sera revue deux fois par an puisque 30% des émissions de carbone en France sont liées aux transports.