Morning Glory : comment Marine Le Pen appelait les électeurs de Mélenchon avant d’avoir besoin d’eux

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 13 avril : retour de boomerang pour Marine Le Pen, un président très clair et le monde à l’envers de Jean Lassalle.