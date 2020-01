Comment Michel Drucker a TOUT FAIT pour s'excuser auprès de Whitney Houston après le scandale Gainsbourg

Le 5 avril 1986, Michel Drucker présente "Champs-Elysées". Ce soir là, il reçoit la chanteuse Whitney Houston et un Serge Gainsbourg très, très imbibé. En quelques minutes, le chanteur scandalise la chanteuse avec des propos obscènes. Cette séquence a fait le tour du monde et est aux Etats-Unis encore considérée comme "le plus grand scandale de l'histoire de la télévision". Après la catastrophe, Michel Drucker a tout fait pour se faire pardonner auprès de Whitney Houston. Sans succès. Jusqu'à une soirée, des années plus tard.

