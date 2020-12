En savoir plus sur Yann Barthes

On parle souvent des « années Giscard » qui vont, grosso modo, de 1970 à 1980, mais pour bien comprendre cette époque, le mieux est encore de laisser la parole à ceux qui y étaient. C’est tout le sujet du doc « Paris An 2000 » dans lequel on interrogeait les Français, ceux des années 70, pour savoir comment ils imaginaient le futur. Certains étaient visionnaires, d’autres… un peu moins.