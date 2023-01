Comment s’informe la jeunesse ?

Les jeunes passent leurs journées les yeux rivés sur leur téléphone portable. C’est aussi par ce biais qu’ils s’informent le plus largement, loin devant la radio, le journal ou la télévision. Pour comprendre comment la jeunesse s’informe et ce qui l’intéresse, Valentine Watrin, Baptiste Bril et Théo Palfray sont allés se promener dans les rues de Paris.