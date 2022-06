Comment sont tournées les scènes de sexe au cinéma ?

Dans l’histoire du cinéma moderne, on ne compte plus les scènes de sexe traumatisantes pour les actrices et les acteurs. Pour y remédier, pour mieux encadrer les tournages de ces scènes et protéger les professionnels du cinéma, le collectif 50/50 et le comité central d’hygiène et de sécurité du cinéma diffusent depuis plusieurs semaines une série de recommandations.