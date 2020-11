Commerces, déconfinement, couvre feu, vaccin : ce qu’il faut retenir des dernières annonces d’Emmanuel Macron

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron s’est de nouveau adressé aux Français au cours ce mardi soir. Après trois semaines de reconfinement, le président a annoncé la réouverture des commerces et un déconfinement possible, sous conditions, le 15 décembre avec la mise en place d’un couvre-feu. Il a également annoncé le maintien de la fermeture jusqu’à « courant janvier » des bars et restaurants. Paul Larrouturou résume ces annonces.