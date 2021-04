Complotistes ou anti-capitalistes : qui veut la peau des antennes 5G ?

A l’origine présentée comme une innovation technologique, la suite logique après la 4G que tout le monde connaît, la 5G inquiète de plus en plus. Depuis un an, nombreux sont ceux qui craignent que la 5G n’encourage la surconsommation, transmette des maladies ou permette carrément de surveiller et contrôler le monde entier. Le tout sous la direction d’un certain Bill Gates. Concrètement, dans les faits, cette méfiance se traduit par des saccages d’antennes 5G, certains étant même devenus spécialistes en la matière, jusqu’à créer un guide anti-antennes 5G avec toute la marche à suivre pour y mettre le feu.