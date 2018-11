Qui compose le consortium des journalistes qui a révélé les ImplantFiles ou les Panama Papers ?

Depuis quelques années, les plus grosses enquêtes internationales n'ont pas été réalisées par une seule et unique rédaction, mais par un consortium de journalistes d'investigation. Rassemblant des journalistes du monde entier, ce consortium a notamment permis de mettre à jour le scandale des PanamaPapers ou, très récemment, des ImplantFiles. Elise Lucet et Edouard Perrin de Cash Investigation en font partie, ils nous expliquent son fonctionnement.