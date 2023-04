Concours de langue de bois sur la réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats

Difficile d’avouer que la réunion prévue prochainement entre la Première ministre Elisabeth Borne et les syndicats ne serait pas d’une grande utilité. En effet, il n’est pas prévu que le report de l’âge légal à 64 ans, point le plus sensible de la réforme, soit abordé. Seuls les sujets gravitant autour des retraites seront évoqués.