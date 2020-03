Confinement : les Français vont-ils eux aussi chanter des chansons (nulles) à leur fenêtre ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le confinement des Français est officiel depuis ce mardi midi tapantes. On n’est pas bien là, entre nous ? Par téléphone ? Ou à 1 mètre de distance MINIMUM ? On se ferait pas un peu chier surtout ? Pendant leur confinement, les Chinois et les Italiens ont rivalisé d’originalité sur les réseaux sociaux pour se divertir et garder le moral. Est-ce que les Français sont capables de faire aussi bien ?