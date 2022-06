Conseil de la Refondation : Emmanuel Macron met d’accord gauche et droite

Ce week-end, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un « Conseil de la Refondation » qui aura pour tâcher de chercher des solutions en commun sur l’école, les retraites ou encore la santé. Fait assez rare pour être souligné : la gauche ET la droite a un avis unanime sur la question. Et pas des plus positifs.