Conseil lecture : Rachline dans une revue à lire... ou pas !

Valentine Oberti est venue avec un petit conseil lecture ! A ne pas prendre au serieux...Dans la revue " Réfléchir et agir", David Rachline s'exprime, mais dit qu'il ne savait pas à qui il parlait...Et on y croit moyen. David Rachline, normalement, il assume. Il est proche de cette mouvance identitaire et nationaliste-révolutionnaire. Il est surtout directeur de la communication du FN donc « normalement » il s’y connait niveau médias. Alors l’excuse « je savais pas à qui je parlais », elle passe moyen. Par exemple, nous, il nous a bien identifié comme un media à qui il ne veut pas parler. On s’étonne qu’il ait parlé à Réfléchir & Agir à « l’insu de son plein gré ». Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 22 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 1