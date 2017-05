Contre l'abstentionnisme, Bernard Henri Levy & co' se mobilisent...  

La décision prise par certains militants des Insoumis de voter blanc ou de s'abstenir, a troublé l'entre-deux-tours de la Présidentielle. Un abstention qui enterre d'une certaine façon le front républicain. Azzeddine Ahmed Chaouch a été rencontré ceux qui disent non à cette absence de choix face à Front National puissant. Mais ce ne sont pas vraiment des figures nouvelles qui seront derrière cette soirée, on retrouve Bernard Henry Levy et quelques losers du premier tour... pas vraiment mobilisateur...