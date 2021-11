COP26 : et si tout n’était pas perdu ?

Présentée comme la conférence « de la dernière chance », la COP26 suscitait pourtant peu d’espoirs. Et si tout n’était finalement pas perdu ? En début de semaine, une centaine de pays a promis de réduire de 30% leurs émissions de méthane d’ici 2030. Le méthane, dont on parle peu, est le deuxième gaz contribuant le plus au réchauffement climatique. Cet accord représente donc un espoir, même si de nombreux pays ont refusé de le signer, parmi lesquels quatre des plus gros pollueurs du monde. L’autre annonce majeure de ce début de COP26, c’est l’engagement d’une centaine de pays à mettre fin à la déforestation d’ici 2030 également.