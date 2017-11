Corée du Nord : Trump compare Kim Jong Un à un chiot malade

Donald Trump aussi a parlé de la Corée du Nord. Et comme d’habitude, il a fait ça tout en finesse. Il était dans le Missouri hier pour prononcer un discours. Et c’était fin, subtil, mesuré, comme d'habitude. Il compare donc Kim Jong Un à « un chiot malade » et il le fait entre deux sapins… En mode « Esprit de Noël »Bref, TOUT est mélangé dans ce discours : Noël, la Corée du Nord, les impôts… C’est n’importe quoi. Et on sent que cette année, le Noël de la Maison Blanche sera bien chargé… car pendant que le Père Noël fait des discours, la mère Noël travaille à la maison… - Extrait de Quotidien du 30 novembre 2017