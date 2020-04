Coronavirus : au Brésil, la colère monte contre Jair Bolsonaro

En savoir plus sur Yann Barthes

Au Brésil, comme en France et dans le reste de l’Europe, les habitants sont à leur balcon tous les soirs pour faire du bruit. Sauf qu’au Brésil, ce n’est pas pour remercier les soignants mais pour montrer son désaccord avec Jair Bolsonaro. Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, le président brésilien est très critiqué, jusque dans son propre camp. Opposé aux mesures de confinement, il est accusé par ses opposants de mettre la vie des Brésiliens en danger. Dans certaines régions, et notamment dans les Favelas de Rio, les citoyens se débrouillent seuls pour tenter de se protéger du virus. On en parle avec Martin Weill.