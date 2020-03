En savoir plus sur Yann Barthes

Il y a encore deux semaines, Jair Bolsonaro, Donald Trump ou Boris Johnson faisaient tout leur possible pour dédramatiser la situation autour du Coronavirus. Deux semaines plus tard, le ton a changé et est devenu nettement plus solennel. A travers le monde entier, les dirigeants durcissent le ton. Plusieurs ont d’ailleurs été placés à l’isolement. On en parle avec Martin Weill.