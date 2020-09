En savoir plus sur Yann Barthes

Puisque les préfets ont la responsabilité de mettre en place et de faire appliquer les restrictions anti-Covid, c’est un peu la fête pour eux en ce moment. Dans la Marne, on interdit les fêtes. En Savoie, on régule les brocantes. Le préfet de l’Isère interdit les réunions de plus de 15 personnes dans un parc, à l’air libre, mais pas les réunions de famille à 30, à l’intérieur.