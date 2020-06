En savoir plus sur Yann Barthes

Si le déconfinement se poursuit en France, ailleurs dans le monde l’inquiétude d’une seconde vague de contaminations se fait plus précise. Ici et là, en Allemagne, au Portugal, en Corée du sud, en Chine, certaines villes et certains quartiers se reconfinent. L’Europe file-t-elle vers une seconde vague généralisée ? On en parle avec Paul Gasnier.