Depuis janvier, on ne parle QUE du coronavirus dans les médias, dans les écoles, à la machine à café. On pensait avoir fait le tour de la question et de tous (mais alors vraiment tous) les angles possibles et inimaginables. Mais un drame est arrivé ce vendredi : on a appris la fermeture de la buvette de l’Assemblée nationale. Et ça, ça prouve que l’heure est grave.