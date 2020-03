Coronavirus : qu’est-ce que le "Contact tracing" qui a permis à la Corée du sud de suivre à la trace ses malades ?

En savoir plus sur Yann Barthes

La Corée du Sud a été le deuxième pays le plus touché par le Coronavirus, juste après la Chine. Depuis, le pays fait figure de modèle à suivre : les guéris sont bien plus supérieurs au nombre de nouveaux malades. Notamment grâce au « Contact tracing », un protocole mis en place pour retracer tous les déplacements d’un patient testé positif au Covid-19. On en parle avec Paul Gasnier.