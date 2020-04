En savoir plus sur Yann Barthes

Alors que l’Europe se confine, un pays a décidé de faire l’exact contraire de ses voisins : la Suède. Dans le pays, les écoles, restaurants, parcs et bars sont toujours ouverts et plein à craquer. Une situation désormais inimaginable en France, en Espagne, en Italie ou encore en Angleterre. On en parle avec Paul Gasnier.