Coupe du monde 2022 : la chaîne en or de la discorde de Jules Koundé

Lors du match de l’équipe de France contre celle de la Pologne pour la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le joueur Jules Koundé a été prié d’enlever sa chaîne en or par l’arbitre à la 42ème minute. Depuis 2001, la FIFA a interdit aux joueurs de porter des bijoux durant les matchs. Or, avant cette loi, beaucoup de footballeurs comme Pelé, Johan Cruyff ou encore Michel Platini étaient des grands adeptes de la chaîne en or. L’oubli de Jules Koundé a semblé exaspérer le sélectionneur Didier Deschamps. Sa chaîne serait un clin d’œil au rappeur Tyler, The Creator. Le bijou se compose d’une chaîne d’une valeur de 70 dollars et d’un pendentif multicolore qui pourrait être une référence au drapeau arc-en-ciel LGBT.