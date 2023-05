Couronnement de Charles III : "des glands", "une tête pas possible", Roselyne Bachelot se lâche

C’est officiel, Charles III est devenu roi ce week-end au terme d’une longue cérémonie donnée en l’abbaye de Westminster. L’intégralité de la messe, mais aussi la procession du futur roi et de la future reine consort jusqu’à l’église, jusqu’au retour de la famille royale (presque) au complet à Buckingham Palace a été minutieusement filmé et retransmis sur les télés du monde entier. Plus de 7 millions de Français étaient devant leur télé pour suivre les célébrations ce samedi. Tout le monde, ou presque, s’est réjouit de la cérémonie. Roselyne Bachelot ou Jean-Luc Mélenchon, quant à eux, avaient un tout autre avis sur la question.