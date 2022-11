Covid-19 en Chine : de émeutes violentes éclatent contre les confinements forcés

La situation sanitaire chinoise est très alarmante : la courbe du nombre de nouveaux cas Covid par jour augmente en flèche depuis le début du mois de novembre. 31 444 nouveaux cas ont été détectés pour la seule journée de mercredi 23 novembre : un record. Pour enrayer cette nouvelle envolée des cas, les autorités chinoises ont ordonné de nouveaux confinements. On estime que près d’un quart de la population du pays serait en ce moment confinée de force. Et la Coupe du monde au Qatar crée un malaise pour le gouvernement chinois car les habitants découvrent que le masque n’est plus obligatoire dans le reste du monde. De grandes manifestations ont éclaté le 22 novembre dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone de Chine à Zhengzhou. Mais ces émeutes n'ont pas arrêté le gouvernement qui a décrété un nouveau confinement dans cette même ville à partir du 25 novembre : plus de la moitié de la ville est concernée, soit près de six millions de personnes.