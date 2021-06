Covid-19 : et si tout était parti d’un petit village perdu au fond de la Chine ?

Le mystère derrière l’origine du Covid-19 se trouve-t-il dans un petit village perdu dans le sud de la Chine ? Depuis plusieurs semaines, les médias du monde entier s’intéressent à cette hypothèse. En 2012, six ouvriers travaillant dans une mine proche du village ont développé une pneumonie ressemblant étrangement au Covid. Trois d’entre eux en sont morts. De plus, le virus le plus proche du Covid-19 à ce jour, le RaTG13 a été découvert sur des chauves-souris de cette même mine. De quoi éveiller les soupçons de la presse internationale qui bataille depuis pour avoir accès à la mine, sans succès.