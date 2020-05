En savoir plus sur Yann Barthes

Dans une nouvelle vidéo, le professeur Didier Raoult affirme que le taux de mortalité lié au Covid-19 est 5 fois plus élevé à Paris qu’à Marseille, où il a massivement testé l’hydroxychloroquine sur les malades. Un chiffre qui a fait bondir chercheurs et spécialistes qui rappellent que la situation des deux villes n’est pas comparable. On en parle avec Paul Larrouturou.