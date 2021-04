"Covid-19 : The Great Reset", la nouvelle Bible des complotistes

Publiée à l’été 2020 et traduite dans huit langues, « The Great Reset » (Grande réinitialisation en français) est en train devenir LA Bible des complotistes. Pour les amateurs des théories complotistes, ce livre est la preuve ultime que tout était prévu dans cette crise du Covid que traverse le monde. Pour ses auteurs, le Covid est une manipulation pour abattre la démocratie et imposer une dictature sanitaire mondiale. Paul Gasnier a fouillé dans le livre et remonté ses origines.