Covid : faut-il s’inquiéter de la 5ème vague ?

Dans le reste de l’actualité, le retour du Covid se fait de plus en plus certain. La cinquième vague de l’épidémie déferle sur l’Europe et menace la France. Emmanuel Macron avait déjà appelé à la prudence lors de son allocution en début de semaine, Olivier Véran en aura rajouté une couche mercredi soir au JT de TF1. Qui dit retour du Covid dit aussi retour des médecins en plateaux et de leurs désaccords : on trouve toujours des alarmistes et des rassuristes sur les chaînes d’infos.