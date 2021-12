Covid : "Il est possible qu’on ait besoin d’une quatrième dose"

Sur le front du Covid, on en sait enfin un peu plus sur le variant Omicron qui inquiète tant le monde. Selon les dernières informations, trois doses de vaccin semblent suffisantes pour affronter la vague de ce nouveau variant. Trois, pas deux. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy prévient qu’il « est possible qu’on ait besoin d’une quatrième dose » à l’avenir. Aux États-Unis, le Dr. Fauci s’est de nouveau montré rassurant : le variant Omicron pourrait être moins virulent que prévu.