Covid : "Il est prématuré de déclarer victoire", prévient le patron de l’OMS

Au cas où l’information serait passée inaperçue, depuis ce mercredi 2 février, le masque n’est plus obligatoire en extérieur, le télétravail est de nouveau optionnel et les jauges ont été supprimées. Pour la réouverture des discothèques, il faudra attendre encore un peu, jusqu’au 16 février. En attendant, 400 000 nouveaux cas de Covid ont encore été recensés ce mardi, mais pas de quoi paniquer si on en croit Jean-François Delfraissy, le patron du Conseil scientifique. Alors que le Covid était 20 fois plus mortel que la grippe l’hiver dernier, il n’est plus que deux fois plus dangereux cette année, merci à la vaccination et à Omicron, moins violent que les précédents variants.