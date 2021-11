Covid : la cinquième vague dépasse déjà le pic de la quatrième

La cinquième vague est là et bien là : la France a déjà atteint le pic de la quatrième vague et cette nouvelle reprise épidémique pourrait être pire que la précédente. Cette fois, les jeunes ne sont plus les seuls à se contaminer : avec la baisse d’efficacité du vaccin, toutes les tranches d’âges sont concernées, y compris les plus âgées.