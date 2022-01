Covid : le calendrier de la fin des restrictions sanitaires

Sur le front du Covid, si le pic de la vague Omicron n’est pas encore derrière nous, Jean Castex et Olivier Véran ont d’ores et déjà annoncé le calendrier de la fin des mesures sanitaires. Dès le 2 février prochain, fini les masques en extérieur et il faudra attendre deux semaines de plus pour pouvoir de nouveau consommer debout dans un bar ou passer la soirée en boîte de nuit.