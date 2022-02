Covid : pourquoi avoir confiné l’année dernière et pas cette année ?

Côté Covid, on en oublierait presque que la levée des restrictions commence demain. Dès ce mercredi 2 février, finis les masques en extérieur, fini le télétravail obligatoire et bonjour les stades remplis. Le pic des contaminations semble bel et bien passé et la décrue s’amorce aussi à l’hôpital.