A l’occasion de la Paris Games Week, l’équipe de Quotidien a rencontré le créateur du jeu « PlayerUnknown's Battlegrounds » - alias PUBG -, qui vient de franchir le cap des 20 millions de copies vendues ! PUBG est également hyper streamé sur Twitch et YouTube par des stars du gaming sur Internet. Nous avons confronté Brendan Greene aux vidéos de 3 streamers renommés : Dr Disrespect, Tim The Tatman et le Français Mister MV !