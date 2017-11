Crise à France Télé : Marche arrière ?

Julien Bellver continue d’enquêter sur la crise de France Télévision pour le compte de Quotidien. Aujourd’hui, la rédaction de France 2 a vécu une journée surréaliste avec toujours une énorme inquiétude sur les magazines d’information puisqu’à partir de janvier, on réduit le nombre de numéros d’Envoyé Spécial et de Complément d’Enquête sur France 2. Alors les stars de l’info se mobilisent et ça marche toujours. La presse s’est emballée ce matin … Extrait de l’émission Quotidien du mardi 28 novembre 2017 – Partie 2