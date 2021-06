Crise au Liban : "On ne vit plus, on survit"

Dans un rapport publié cette semaine, la Banque Mondiale affirme que la crise économique au Liban est l’une des trois plus graves crises mondiales depuis 1850. Depuis la terrible explosion dans le port de Beyrouth, la capitale, en août dernier, le pays traverse une crise économique, mais aussi sociale et politique jamais vue. En neuf mois, la monnaie libanaise a perdu 85% de sa valeur, un Libanais sur deux vit désormais sous le seuil de pauvreté et dans les magasins, on assiste régulièrement à des scènes de violences entre habitants. Partout dans le pays, la jeunesse se mobilise et descend dans les rues pour dénoncer l’inaction et la corruption de la classe politique. Paul Gasnier a pu contacter plusieurs personnes sur place pour mieux comprendre l’impact de cette crise.