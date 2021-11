Crise des sous-marins : la remarque cinglante d’Emmanuel Macron au Premier ministre australien

Juste avant de se retrouver pour la COP26, les dirigeants du G20 étaient réunis à Rome ce week-end. Sans surprise, les crises diplomatiques ont volé la vedette de ce sommet : celles entre la France et le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie. On a donc assisté à des rencontres particulièrement tendues entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, mais aussi entre Emmanuel Macron et le Premier ministre Australien, Scott Morrison. Seul Joe Biden semble avoir réussi à se rabibocher avec le président français.