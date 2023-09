Crise migratoire : Gérald Darmanin quelque peu décrédibilisé

Alors que les lumières du monde entier sont actuellement braquées sur Lampedusa, qui déborde de migrants, c’est la ville de Mention qui a fait l’actualité après la diffusion d’un reportage de BFMTV. Située à la frontière entre la France et l’Italie, la ville abriterait un camp de migrants sur un parking, comme on a pu le voir. Des images qui viennent égratigner le discours de fermeté de Gérald Darmanin à Rome quelques heures plus tôt. Pendant ce temps-là, les membres de la droite se succèdent sur les plateaux de télévision.