Elle a 18 ans et déjà une voix incroyable. Crystal Murray fait beaucoup parler d’elle et ce n’est qu’un début. La nouvelle star de la soul française sera sur la scène de son premier festival – 100% digital - ce week-end, mais avant, elle est sur la scène de Quotidien pour interpréter, en exclusivité pour MYTF1, son titre "Easy like before".