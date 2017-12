Le CSA compte surveiller la chaîne Russia Today de TRES PRES

R.T. ce sont les initiales de Russia Today, une chaîne russe financée par le Kremlin. Une chaîne 100 % info, comme LCI ou BFM qui existe dans trois langues. Elle est présente dans une centaine de pays, comme l’Angleterre, les Etats-Unis et les Territoires arabes. Et lundi, Russia Today inaugurait une nouvelle antenne, avec près de 150 personnes et plus de 20 millions d’euros de budget. R.T. France. Julien Bellver a regardé le premier journal présenté par une ancienne journaliste de BFMTV : Stéphanie de Muru. Décryptage -Extrait Quotidien du 20 décembre