Curtis Harding :"Need your love" en live sur Quotidien

L’artiste que l’on va recevoir sur la scène de Quotidien est le nouveau miracle de la soul américaine ! Il s'appelle Curtis Harding… Il joue de la batterie, de la guitare et surtout il chante…C’est Hedi Slimane qui a réalisé son premier clip « Next time ». Son deuxième album s’appelle « Face your fear » et il est incroyable… Curtis Harding est ce soir sur la scène de Quotidien avec « Need Your love » - Extrait de Quotidien du 30 novembre 2017