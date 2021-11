Cyril Dion : "J’ai entendu des femmes parler de comportements déplacés" de la part de Nicolas Hulot

Cyril Dion est souvent considéré comme le « nouveau Nicolas Hulot ». Alors qu’Envoyé Spécial vient de dévoiler le témoignage de quatre femmes qui accusent l’ancien ministre de l’Ecologie d’agression sexuelle, il rappelle que « on ne peut plus continuer à avoir ce genre de comportement » et raconte avoir, lui aussi, « entendu des femmes parler de comportements déplacés » de la part de Nicolas Hulot.