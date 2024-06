D-Day : ce qu’il ne fallait pas rater

Le monde commémorait ce 6 juin le 80ème anniversaire du débarquement. Pour l’occasion, les chefs d’Etat s’étaient donné rendez-vous en Normandie, sous l’égide d’Emmanuel Macron. La télévision n’en a pas perdu une miette, et nous non plus d’ailleurs.

